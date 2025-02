Feedpress.me - Treviso, a padrona ha un malore, cane "chiama" i soccorsi

Leggi su Feedpress.me

Undi razza Amstaff , abbaiando insistentemente a bordo strada e venendo notato da una pattuglia della polizia in transito, ha consentito di prestare soccorso alla suasemisvenuta poco lontano . E’ accaduto a. Gli agenti hanno seguito l’animale fino al punto in cui la donna aveva accusato un, dovuto probabilmente ad una crisi metabolica transitoria, in un vicino parcheggio,.