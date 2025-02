Spazionapoli.it - Trevisani difende il Napoli: “Campionato eccellente. C’è un problema nell’epoca dei social”

Notizie Calcio– Riccardoha preso le difese della squadra di Antonio Conte dopo il pareggio con l’Udinese: le dichiarazioni in live Tra le notizie calcio, arrivano le dichiarazioni di Riccardodopo il pareggio degli azzurri contro l’Udinese. Una battuta d’arresto che ha permesso all’Inter di portarsi a -1 in classifica, a pochi giorni dai rispettivi impegni contro Lazio e Juventus. Nell’ambiente azzurro, l’1-1 del Maradona ha generato non pochi malumori, ma il noto giornalista ha volutore l’operato di Conte.