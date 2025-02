Trema l’Italia scossa di terremoto avvertita in tre regioni

Leggi su Caffeinamagazine.it

Due forti scosse disono stata avvertite distintamente della popolazione di treadriatiche. Segnalazioni dai residenti infatti arrivano da Ancona, Fano, Pesaro e Macerata. Il sisma nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 11 febbraio quando molti utenti hanno segnalato sui social il movimento tellurico che ha fattore lampadari e suppellettili in casa.>>La, di di magnitudo 5.1, secondo l’Ingv, si è registrata alle 18.43 in Croazia. È statadistintamente anche in Italia: ad Ancona, nel Veneziano e in Friuli Venezia Giulia Stando all’Ingv la magnitudo è stata di 5.1 (anche se al primo rilievo era stata classificata come 5.2). Il sisma si è verificato lungo la costa croata, a nord est di Zara.in Croazia, avvertito in treitalianeMolti hanno parlato di un movimento evidente ma ladiha avuto epicentro fuori al, in Croazia, ma proprio di fronte alle coste marchigiane, in Dalmazia.