Quotidiano.net - Tregua a rischio a Gaza, Hamas: “Minacce di Trump complicano le cose”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 11 febbraio 2025 - La tensione sale di ora in ora, lasuè a un passo dalla fine. “Ledile”, ha annunciato oggiin risposta alle posizioni Usa sugli ostaggi. Stanotte il presidente americano si è espresso senza mezzi termini: “Sarà un vero inferno senon libera ostaggi”. Intanto sta circolando la notizia che nella Striscia diè morto un ostaggio, l'86enne Shlomo Mansour, catturato nell'attacco del 7 ottobre 2023 in Israele. Non sono chiare le circostanze del decesso, ma il Jerusalem Post parla di “uccisione”. Ultime notizie in diretta A man walks with a rainbow-coloured umbrella along a muddied street past the rubble of destroyed and heavily-damaged buildings in the north ofCity on February 10, 2025 amid the current ceasefire deal in the war between Israel and