Bergamonews.it - Travolto da un’auto in uscita dal parcheggio, 48enne muore in ospedale

Leggi su Bergamonews.it

Albano Sant’Alessandro. È morto all’Papa Giovanni di Bergamo, dove era stato ricoverato dopo essere stato investito daindaldi una pasticceria.La tragedia si è consumata venerdì 8 febbraio, ma si viene a sapere solo ora. Mancavano pochi minuti alle 9 in via Nazionale ad Albano Sant’Alessandro. Le condizioni di Singh Karnail,di origini indiane residente a San Paolo d’Argon, all’inizio nemmeno sembravano così gravi. Invece sono precipitate in, fino al decesso.Sul posto, in un primo momento, è intervenuta la Polizia Locale Unione dei Colli. I rilievi dell’incidente sono stati poi affidati ai colleghi della Stradale di Bergamo, che sta effettuando gli accertamenti di rito sulla posizione della giovane donna al volante dell’auto.Singh Karnail, operaio, lascia nel dolore la moglie e due figlie entrambe nate in Italia.