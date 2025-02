Ilrestodelcarlino.it - “Trascinata dall’auto dei rapinatori in fuga”

Crevalcore (Bologna), 11 febbraio 2025 –dalla macchina di due ladri mentre cercava di riprendersi la sua borsa. E’ successo a Crevalcore, dove nei giorni scorsi un ladro ha scippato una signora. Ma lei non si è persa d’animo e si è aggrappata all’automobile su cui era salito il delinquente. L’auto è partita lo stesso, la donna ha resistito, per poi cadere sull’asfalto procurandosi ferite e traumi. Protagonista della brutta avventura è Alessandra Luppi, titolare di un’agenzia di pratiche auto in via di Mezzo Ponente. “Mercoledì scorso intorno alle 18.30 – racconta la signora – come sempre avevo chiuso l’ufficio quando si è avvicinato un giovane che mi ha preso la borsa dalla bici ed è scappato verso un’automobile ferma. Non mi sono persa d’animo, l’ho inseguito. Il ragazzo è entrato nell’auto, lo sportello era rimasto semiaperto e mi sono aggrappata.