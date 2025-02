Leccotoday.it - Tragedia sulla Grignetta, pronto il piano d'azione: “Ma i rischi sono elevati”

Leggi su Leccotoday.it

Ilper ricerche e recupero è, in attesa di un'indispensabile finestra che permetta di attuarlo.lunghe ore di attesa quelle che si vivono tra via Buozzi e i Piani Resinelli, luoghi nei quali si lavora per recuperare le salme di Paolo Bellazzi - 49enne di Cambiago - e Cristian.