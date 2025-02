Dayitalianews.com - Tragedia sul lavoro a Pienza: 45enne precipita e muore mentre sta riparando un tetto. Si indaga

L’ennesimasulsi è consumata nella mattina di oggi, 11 febbraio, in località Pianoia a Monticchiello nel comune di, in provincia di Siena, dove unè morto dopo essere caduto da un capannone dove stava effettuando lavori di riparazione. L’uomo è uno dei proprietari dell’azienda agricola e, secondo le informazioni raccolte finora, sarebbe caduto da un’altezza di almeno 6 metri.Secondo le prime ricostruzioni la copertura del, dove l’uomo stava lavorando, per motivi ancora da accertare sarebbe franato provocando la caduta mortale del. Dopo l’allarme sono giunti sul posto un’automedica di Nottola, un’ambulanza della Croce Verde di Chianciano, i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e il personale della prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi didella Asl che hanno avviato gli accertamenti del caso per risalire alle cause di quest’ennesimasul