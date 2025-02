Donnapop.it - Tragedia in radio, Alex Benedetti si è ucciso: il Direttore di Virgin Radio si è lanciato nel vuoto

Cosa è successo ad? Ildisi ènelda una finestra del suo ufficio, a Milano.Il mondo della musica e dellaè letteralmente finito nello sconforto dopo la tragica notizia sulla morte prematura di, che gli ascoltatori conoscevano bene per esser ildi. Le prime informazioni sull’accaduto fanno emergere un quadro sconcertante.si sarebbenelvolontariamente dalla finestra del suo ufficio in Via Turati, a Milano. Le telecamere dell’edificio hanno ripreso tutto, ma i video – fortunatamente – per il momento non sono stati pubblicati. All’interno della stanza dalla quale si è gettato, è stata trovata una lettera.Lutto amorto suicidaIl contenuto della lettera lasciata danel suo ufficio non è stato ancora reso noto, ma nel frattempo, il Gruppo Mediaset ha deciso di annullare la festa che aveva organizzato a Sanremo per celebrare l’inizio del Festival, in segno di solidarietà.