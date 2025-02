Ilfogliettone.it - Tragedia in Guatemala: 51 morti in un incidente stradale, dichiarato il lutto nazionale

Unasenza precedenti ha sconvolto ilnella giornata di ieri, quando un autobus con a bordo 75 passeggeri è precipitato da un ponte, sfondando il guard rail e finendo in un burrone. L’, uno dei peggiori degli ultimi anni nel Paese centroamericano, ha causato la morte di almeno 51 persone, tra cui l’autista del mezzo. I vigili del fuoco locali, intervenuti sul posto, hanno lavorato incessantemente per recuperare i corpi dalle lamiere contorte del veicolo.I dettagli dell’L’autobus, un mezzo vecchio di 30 anni, era partito alle 3 del mattino da San Agustín Acasaguastlán, nel dipartimento di El Progreso, diretto verso la capitale, Città del. Secondo quanto riferito dal ministro delle Comunicazioni, Miguel Ángel Díaz Bobadilla, il veicolo stava attraversando il ponte del Belize quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo, precipitando nel fiume sottostante.