Ilrestodelcarlino.it - Tragedia a Istanbul. L’addio al piccolo Mattia

Questa mattina nella chiesa di Sant’Antonio Beyoglu, a, si terrà la cerimonia commemorativa per il giovaneAhmet Minguzzi. Ieri si è svolto il rito funebre alla moschea di Atakoy. Lo ha comunicato la famiglia senza aggiungere commenti a unaassurda e inconcepibile.Ahmet aveva 14 anni ed era figlio dello chef Andrea Minguzzi e della violoncellista turca Yasemin Akincilar. Minguzzi è originario di Misano Adriatico. E’ nato qui dove i nonni hanno vissuto per una vita. Famiglia conosciuta a Scacciano dove la notizia della scomparsa diha colpito la comunità. La zia del ragazzo lavora per il Comune di Riccione in una scuola dell’infanzia. I famigliari si sono stretti attorno ad Andrea e Yasemin volando in Turchia. Il Comune di Riccione ha voluto ricordare l’assurdasui propri canali social.