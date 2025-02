Dayitalianews.com - Tragedia a Brescia, furgone finisce nel canale: morto 48enne trascinato dall’acqua

Laè avvenuta a Gavardo, in provincia di. La vittima è un uomo di 48 anni, il corpo è stato trovato a circa 500 metri dal mezzoUn uomo di 48 anni, M. C., residente a Edolo, in provincia di, èin un tragico incidente avvenuto ieri sera (10 febbraio) a Gavardo, in provincia di. Il, secondo le prime ricostruzioni dell’incidente, sarebbe finito in uncon il suoed è stato. I carabinieri di Gavardo e Salò stanno indagando sulla dinamica dell’incidente.Secondo le prime ipotesi investigative, il, che faceva l’elettricista, potrebbe aver perso il controllo deldurante una manovra, finendo nel. Probabilmente, ha provato ad uscire dall’abitacolo ma, la forte corrente non gli ha lasciato scampo, trascinandolo.