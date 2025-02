Romadailynews.it - Traffico Roma del 11-02-2025 ore 08:30

LuceverdeUn saluto dalla redazionein coda per un incidente sulla diramazionenord tra Castelnuovo di Porto il raccordo anulare In quest'ultima direzione in se ilsulla carreggiata interna del raccordo concludi tra Casilina e doppia trafficata anche la carreggiata esterna con code tra il bivio per laFiumicino e la Pontinain coda sul tratto Urbano dellaL'Aquila tra Tor Cervara l'uscita per la tangenziale est code a tratti sulla stessa tangenziale Tra via Nomentana e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico trafficata la via Flaminia con code tra Labaro e via dei Due Ponti in direzione del centro città analoga situazione sulla via Salaria con coda tra la motorizzazione civile l'uscita per la tangenzialerallentato per un incidente via Rosa Guarnieri Carducci attivo una chiusura temporanea della carreggiata centrale in prossimità di via Rosa Raimondi Garibaldi sulla via Pontina code perintenso tra Castel di il raccordo in programma per 9 una manifestazione in via Molise nei pressi del Ministero delle imprese del made in Italy possibili ripercussioni suldi zona fino a termine è previsto per le 13 dettagli su queste altre notizie sono disponibili sul sito