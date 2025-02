Romadailynews.it - Traffico Roma del 11-02-2025 ore 07:30

Leggi su Romadailynews.it

LuceverdeUn saluto dalla redazione intenso ilsulla carreggiata interna del raccordo con code tra Casilina e da Appia trafficato anche il tratto Urbano dellaL'Aquila concludi tra il raccordo è l'uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Nomentana e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico intenso ilanche sulla via Flaminia con code tra il raccordo e via dei due punti in direzione del centro città stessa situazione sulla via Salaria con code a tratti tra via di Villa Spada è l'uscita per la tangenziale est è in programma per le 9 di questa mattina ho una manifestazione in via Molise nei pressi del Ministero delle imprese del made in Italy possibili ripercussioni suldi zona fino a termine vento previsto per le 13 maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito