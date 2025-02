Movieplayer.it - Tradimento anticipazioni 12 febbraio: Burcu ricatta Guzide

Nuovo appuntamento con la serie turca incentrata sulle vicende della giudice. Ecco cosa vedremo nella puntata di mercoledì 12su Canale 5 Nuova puntata di, la serie turca con Vahide Perçin, domani in onda su Canale 5 alle 14.10. Ecco cosa vedremo nell'appuntamento di mercoledì 12. Riassunto dell'episodio precedente Nella puntata precedente, avevamo vistoripudiare la figlia Oylum, dopo aver scoperto che la ragazza era stata espulsa dalla facoltà di Medicina. Oylum aveva trovato ospitalità a casa dell'amica Selin, supportata daTolga e suo fratello Ozan.intanto, sembra sempre più intenzionata a non parlare più alla figlia, al punto da averlo impedito anche a suo fratello Umit e a Nazan, sua amica e collega in tribunale. Abbiamo visto inoltre .