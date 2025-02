Ilgiorno.it - Tracce di sangue sotto la candeggina: la casa del delitto di Johanna è stata ripulita, ma Gonzales tace sul corpo

MILANO –biologiche tra cui “macchie di” ancora da attribuire sono al vaglio dei carabinieri del Ris di Parma e potranno aiutare a scoprire come Jhoanna Nataly Quintanilla Valle siauccisa. Questo l’esito del sopralluogo avvenuto ieri nel monolocale di piazza Daini 4/2 in zona Bicocca a Milano, a cura dei militari del reparto Investigazioni speciali e dei colleghi della sezione Investigazioni scientifiche: passati al setaccio gli ambienti con il luminol alla ricerca di elementi utili per arrivare alla verità sulla morte della babysitter quarantenne di origine salvadoregna del cui omicidio è accusato il compagno Pablo Gonzalez Rivas, 48enne connazionale. Il monolocale era in ordine e ripulito con cura, igienizzato con la. Ora sono attesi i risultati dei reagenti sulle macchie biologiche rilevate, comprese leematiche: in laboratorio bisognerà stabilire se siaumano e a chi appartenga.