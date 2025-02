Iodonna.it - Tra profumi sensuali e romantici, tool skincare hi-tech e rossetti rossi. A San Valentino, si regala la bellezza!

Sanè la festa dell’amore, e quale modo migliore di festeggiarlo se non con un pensiero di? I regali beauty, tralussuosi,hi-irresistibili, rappresentano sempre una scelta ideale per sorprendere e conquistare chi ci sta accanto. O anche solo per se stesse. Taylor Swift regina del rossetto rosso X Leggi anche › San2024: i trattamenti Spa darsi all’insegna del relax San2025: le idee regalo beautyInizia il conto alla rovescia per San2025, e cosa c’è di meglio di un romantico calendario dell’avvento per aspettare la festa degli innamorati? Lo sa bene Lancôme che propone La Nuit Trésor Love Calendar, 14 sorprese selezionate, pensate per accompagnare chi lo riceve al giorno più romantico dell’anno.