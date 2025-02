Amica.it - Tra David Copperfield e Bob Dylan: il look di Kendall Jenner ha fatto centro

Avvistata per le strade di New York,ha scelto unda tomboy che attingeva da più epoche, tra riferimenti agli Anni 70 e tocchi retrò stile Inghilterra Vittoriana. La modella ha trovato il modo di cavalcare la tendenza Seventies in modo originale, mixandola a citazioni di epoche più lontane: con il berretto e la giacchina che potrebbero essere usciti dalla Londra ottocentesca di, ma anche dalla Birmingham dei Peaky Blinders negli Anni 20 del secolo scorso.La top model ha optato per giacca a corsetto in suede, jeans dritti, mocassini in pelle di The Row e calze bianche.ha completato la mise vintage con un berretto modello newsboy cap, maxi sciarpa e hobo bag di The Row.Di recente a (ri)lanciare il trend deiretrò ci ha pensato Timothée Chalamet, che negli ultimi mesi ha abbracciato il Bobcore per promuovere il film A Complete Unknown dove interpreta il celebre cantautore.