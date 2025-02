Oasport.it - Tour of Oman 2025 l’olandese Olav Kooj vince la quarta tappa in volata. Nizzolo 2°, classifica invariata

La penultimadeldell’si chiude con la vittoria allo sprint diKooij della Team Visma Lease a Bike. Il corridore olandese, che conquista così la trentanovesima vittoria da professionista, arriva primo sul traguardo dell’Convention and Exhibition Center precedendo l’italiano Giacomodella Q36.5 Pro Cycling Team e il venezuelano Orluis Aular della Movistar Team.Il gruppo riassorbe la fuga di giornata a meno di dieci chilometri dal traguardo per poi lasciare spazio al lavoro delle varie squadre, che preparano il terreno per mettere nelle migliori condizioni i propri sprinter. Il corridore olandese trionfa uscendo fuori in maniera prepotente non appena le ruote veloci si lanciano, mentre termina quarto Erlend Blikra della Uno-X Mobility, colui che aveva lanciato per primo la