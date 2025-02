Justcalcio.com - Tottenham in fila Andoni Iraola per sostituire Ange Postecoglou: Rapporto

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:sta guidando l’elenco dei nomi diHotspur pernel riparo.I Lilywhites sono stati eliminati dalla Coppa d’Inghilterra durante il fine settimana da Aston Villa, conancora una volta che sembrava visibilmente agitato post-partita, come ha detto ai giornalisti: “Non puoi essere critico nei confronti delle esibizioni dei nostri giocatori in questo momento”. L’australiano ha visto la sua squadra schiantarsi fuori da due competizioni di coppa nello spazio di una settimana, ma ha una crisi di infortunio quasi senza precedenti da affrontare al club, mentre le firme di gennaio Mathys Tel e Kevin Danso sono entrambe arrivate in ritardo nella finestra.Con il14 ° in tavola, l’azione della Premier League torna questo fine settimana con la visita del Manchester United, mentre Spurs cerca di vincere solo la loro terza partita in campionato da quando ha distrutto il Manchester City 4-0 a novembre.