Totovincitore Sanremo 2025 | Olly Giorgia e Achille Lauro partono favoriti

A poche ore dalla prima serata del Festival di, è ufficialmente entrato nel vivo il. E DavideMaggio.it monitora giorno per giorno le quotazioni dei bookmakers su chi salirà sul gradino più alto del podio dopo Angelina Mango, vincitrice in carica. Chi arriva da favorito alla serata d’esordio di questa 75esima edizione della kermesse canora? Ecco le quote., martedì 11 febbraioIn attesa dell’inizio della gara (questa sera si esibiranno tutti i 29 Big), i principali quotisti pendono per la prudenza e non si sbilanciano su un unico nome. In tre, infatti, approdano da, a cominciare dacon Balorda nostalgia, la cui vittoria è data appena a 4 da Sisal e 4.5 da Snai.è lì a soffiare con La cura per me (quotata dalle due agenzie rispettivamente a 5 e 4.