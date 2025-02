Lortica.it - Toscana, approvata la legge sul fine vita: prima regione a regolamentare il suicidio assistito

Il Consiglio regionale dellaha approvato la proposta didi iniziativa popolare sul, promossa dall’Associazione Luca Coscioni e sostenuta da oltre 10mila firme. Con questo voto, ladiventa lain Italia a stabilire regole precise per l’accesso al, dendo tempi e modalità per la presentazione della domanda alle Asl e per la verifica dei requisiti.Unainnovativa: cosa prevedeLa norma, intitolata “Liberi Subito”, è statacon 27 voti favorevoli da Pd, Italia Viva, M5S e Gruppo Misto, mentre il centrodestra (Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia) ha espresso 13 voti contrari. Il testo è stato modificato con dodici emendamenti per garantirne l’applicazione pratica e procedurale nel rispetto delle indicazioni della Corte Costituzionale.