Lettera43.it - Toscana, approvata la legge sul fine vita: è la prima in Italia

Leggi su Lettera43.it

Laè diventa laregionena a regolamentare il, sei anni dopo la sentenza della Corte Costituzionale che aveva escluso la punibilità per i medici che agevolano il suicidio assistito. Laè statacon il sostegno del Partito democratico (con un’eccezione nell’ala cattolica),viva e il Movimento 5 stelle. Il testo, partito da una proposta popolare dell’associazione Luca Coscioni, è stato emendato in commissione sanità.Che cosa dice il testo della nuovaLaprevede che le Asl istituiscano, entro 15 giorni dall’approvazione, una Commissione multidisciplinare composta da medici e professionisti sanitari che, in collaborazione con il Comitato etico locale, esaminano le richieste dei pazienti. La risposta della Asl, compresa l’indicazione del farmaco, deve arrivare entro 30 giorni, uniformando i tempi sul territorio nazionale, attualmente disomogenei.