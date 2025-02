Ilrestodelcarlino.it - Tornado, ecco i fondi dalla Regione: "E un aiuto anche dalle donazioni"

Una variazione di bilancio per liquidare alle famiglie i ristori per coprire, almeno in parte, i danni dovuti al fortunale di luglio 2023. Ovvero quello che in pochi minuti, nel pomeriggio del 22 luglio di quasi due anni fa, buttò giù tutti gli alberi nella piazza di Savarna, fece volare via coppi e tegole dai tetti delle case e trascinò l’amianto ancora presente in alcune coperture portandolo a sbriciolarsi al suolo. In diverse zone, tra il forese nord di Ravenna e la Bassa Romagna, si registrarono danni per decine di migliaia di euro. All’indomani fu dichiarato lo stato di emergenza, con le prime misure. E ora la, come ha spiegato ieri alla commissione consiliare bilancio l’assessora Livia Molducci, ha deliberato di assegnare al Comune di Ravenna 353.197 euro "per il riconoscimento a 100 soggetti beneficiari dei contributi di immediato sostegno.