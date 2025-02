Tuttivip.it - “Torna nella casa”. E al Grande Fratello le urla di gioia: perché è lei. La decisione di Signorini

La puntata di lunedì 10 febbraio delha riservato momenti di tensione, colpi di scena e rivelazioni. Dopo il ritiro improvviso di Pamela, non c’è stata alcuna eliminazione, ma è stato proclamato il primo finalista maschile, titolo che è andato a Lorenzo. Tuttavia, la serata è stata segnata anche da accesi confronti, sorprese e, inevitabilmente, nuove polemiche, come quella legata al televoto per la finale.Uno dei momenti più discussi della serata è stato il confronto tra Giglio e Yulia, legato a un recente gossip che ha messo in dubbio la fedeltà della ragazza. Negli ultimi giorni, infatti, si è diffusa la voce di un presunto tradimento di Yulia ai danni di Giglio, con tanto di video ripreso durante una festa di Capodanno. Nel filmato, si vedrebbe la ragazza in compagnia di diversi amici, tra cui un ex tentatore di Temptation Island, con il quale si ipotizza ci sia stato un avvicinamento.