Genovatoday.it - Torna il celebre Mercatino da Forte dei Marmi: appuntamento invernale a Sori

Leggi su Genovatoday.it

in Liguria ildadei. Sabato 15 febbraio il tour più trendy d’Italia fa tappa nel centro storico di, dalle 8 alle 19, per una giornata di shopping in un’atmosfera simpatica e rilassante.Il tour vanta presenze nelle principali città italiane, ma anche.