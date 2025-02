Lanazione.it - Torna GamIN' Palomar: un pomeriggio di gioco, cultura e socialità

Arezzo, 11 febbraio 2025 –: undiUndi giochi da tavolo, scacchi, escape room e una speciale attività educativa per riflettere sui rischi delle dipendenze, domenica 16 febbraio dalle 16 alle 20 a, Casa delladi San Giovanni Valdarno Dopo il successo delle precedenti edizioni,l'attesissimo evento, un appuntamento dedicato agli appassionati di giochi da tavolo, giochi di ruolo, scacchi e tanto altro! L'evento si terrà domenica 16 febbraio, dalle 16 alle 20 nella sala conferenza David Sassoli di, Casa dellae offrirà una ricca selezione di attività ludiche per tutti i gusti. Organizzato dal Comune di San Giovanni Valdarno, l'evento è curato dalle principali associazioni ludiche del territorio: From Beyond, LiberiScacchi, Kraken, ValDungeon, Cronache di Ruolo, e Valdarno Go Club.