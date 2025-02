Avellinotoday.it - Torna Avellino Sotterranea, special edition per celebrare i Santi Patroni

Leggi su Avellinotoday.it

. In occasione delle celebrazioni per iModestino, Fiorentino e Flaviano, venerdì 14 febbraio,l’appuntamento con. La visita guidata che, attraverso camminamenti, cunicoli, cripte, grotte ed ipogei, punta a far.