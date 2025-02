Iodonna.it - Top e flop: il Green Carpet di Sanremo 2025

Mancano poche ore al debutto ufficiale della 75ª edizione del Festival di. L’entusiasmo per le performance degli artisti in gara è alle stelle, così come la curiosità per gli outfit che scenderanno le temute scale dell’Ariston. La passerella del, allestita il 10 febbraio davanti al Teatro Ariston, ha già offerto un primo assaggio di stile, con i protagonisti della kermesse che hanno sfoggiato le loro prime scelte di look.di ieri e di oggi: i look più belli delle co-conduttrici X Gli outfit dei cantanti suldihanno giocato sul filo dell’equilibrio tra audacia e misura, lasciando intravedere sprazzi di originalità che fanno ben sperare per le serate a venire.