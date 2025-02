Ilfattoquotidiano.it - Tony Effe e Giulia De Lellis, proposta di matrimonio a Sanremo? Il rapper rompe il silenzio

Si trincera dietro un “”quando gli viene chiesto delladiche, si sussurra, dovrebbe fare aDenei giorni sanremesi. Nella giornata di ieri il, che stasera debutterà all’Ariston con il brano Damme ‘na mano, ha inaugurato a, in Corso Imperatrice 37, il chiosco di street food romano Damme Da Magnà, con un menù curato dallo chef romano Ruben Bondì, creator seguito da oltre 1,8 milioni di follower su Instagram e oltre 2,5 milioni su TikTok.Si sono presentati in centinaia al chiosco per ricevere direttamente dalle mani dimaritozzi con panna, il tutto mentre lui, chef Ruben e Noemi (che duetterà connella serata delle cover) intonavano La società dei magnaccioni. Quando i presenti hanno chiesto delladi, come detto il diretto interessato ha semplicemente risposto: “”, mentre Ruben ha spiegato: “Quando lei gli darà l’anello.