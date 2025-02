Quotidiano.net - Tom Robbins, icona pop della controcultura

È morto Tom, scrittore statunitense. Aveva 92 anni. L’annunciomorte è stato dato dalla la quarta moglie, Alexa D’Avalon, una sensitiva sposata nel 1994, in un post su Facebook. "Sono grata che Tom abbia vissuto così lungo – si legge – aveva un eterno spirito giovane". Tomè stato autore di romanzi comici e stravaganti su autostoppisti dal pollice gigante, agenti segreti strafatti e agenti di borsa mistici; romanzi che hanno conquistato milioni di lettori appassionatiamericana nel periodo tra la fineguerra nel Vietnam e l’ascesa dell’America di Ronald Reagan. La m oglie ha raccontato che lo scrittore se n’è andato un po’ come ha vissuto: "Era circondato dalla sua famiglia e dai suoi fedeli animali domestici. In questi ultimi difficili capitoli è stato coraggioso, divertente e dolce.