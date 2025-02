.com - Tocca un’avversaria nelle parti intime: bufera su calciatrice del Barcellona

(Adnkronos) –nel calcio femminile spagnolo. LadelMapi Leon è finita al centro delle polemiche per aver molestatodurante il derby con l’Espanyol, nell’ultima giornata di campionato. In un video, diventato subito virale, si vede infatti Leon tirare prima una spallata a Daniela Caracas, prima di allungare la mano,rlae dirle qualcosa. Da parte di Caracas non c’è stata reazione, indignata invece è stata quella dell’Espanyol: “Da parte dell’RCD Espanyol di Barcelona, vogliamo esprimere il nostro totale malcontento e la nostra condanna per gli eventi accaduti domenica scorsa, durante il derby giocato al CE Dani Jarque tra l’RCD Espanyol e l’FC Barcelona. Si tratta di un’azione che consideriamo inaccettabile e che non deve passare inosservata”, è stata la dura nota del club spagnolo, “durante un’azione di gioco durante lata, la giocatrice delMaría Pilar León, coinvolta in una colluttazione con la nostra giocatrice Daniela Caracas, ha fatto un gesto che ha violato la privacy della nostra giocatrice.