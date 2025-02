Quifinanza.it - TIM continua a correre in Brasile: i risultati del 2024 e le prospettive

TIM Partecipacoes meglio nota come TIM Brasil chiude un altro esercizio record. Affari a gonfie vele per la controllata brasiliana del Gruppo TIM, chea puntare sul mobile, realizzando una crescita a doppia cifra in Sudamerica. TIM Brasil, infatti, è parte del tridente della “nuova TIM” post-scorporo della rete, che si compone di tre divisioni:, Consumer ed Enterprise.I numeri dell’esercizioTIM Brasil ha chiuso l’eserciziocon un utile netto in crescita del 17,1% a 3,16 miliardi di reais (pari a circa 530 milioni di euro). Si tratta del settimo anno consecutivo in crescita dell’utile che si attesta così a livello “più alto mai raggiunto” dalla società.I ricavi registrano una crescita del 6,6% a 25,44 miliardi di reais (circa 4,3 miliardi di euro), mentre i ricavi da servizi, che fanno a parte del leone, registrano un aumento del 6,4% a 24,58 miliardi di reais.