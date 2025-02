Lapresse.it - Tim, arriva la nuova offerta per Sparkle

Per Timlaper. E’ stata recapitata oggi da Mef e Retelit. L’è vincolante ed è pari a 700 milioni di euro totali.Il Cda di Telecom si riunirà domani per l’esame dei conti 2024 e l’approvazione dell’aggiornamento del Piano strategico. Sarà dunque anche l’occasione per un primo esame dell’del Tesoro insieme con Retelit, controllata di Asterion industrial partners, per la società di cavi sottomarini.L’odierna è uguale alla precedente ma non è più subject to financing.