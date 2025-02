Tijjani Reijnders | Sono stato molto ispirato da Andrés Iniesta

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-11 19:24:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A:, centrocampista dei Paesi Bassi e Milano, ha rivelato, in un’intervista esclusiva con “Francia Football”, cheuno dei suoi esempi da seguire all’inizio della sua carriera. Inoltre, l’ex giocatore AZ Alkmaar aveva buone parole per Kevin de Bruyne e Lionel Messi, che ha un’ammirazione speciale.iniziò a parlare della sua posizione sul campo. “La mia posizione preferita sul campo? Il numero 8, ovviamente. Ultimamente il gioco sopra, al numero 10, ma è solo per compensare alcune assenze. Faccio tutto il possibile per aiutare la squadra, ma la situazione è tutt’altro essere lo stesso “.da, che ho vistoquando ero bambinoto France Football.