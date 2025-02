Calciomercato.it - Thuram ma non solo: quattro spine per Inzaghi in vista della Juve

L’Inter si prende la rivincita contro la Fiorentina, ma deve fare i conti con l’infortunio rimediato dall’attaccante francese. La situazione dell’infermeria nerazzurraSimonetorna a respirare dopo giorni di critiche e attacchi per la fragorosa sconfitta nel recuperoscorsa settimana contro la Fiorentina.Simone(LaPresse) – Calciomercato.itL’Inter si rimette subito in carreggiata, conquistando una vittoria fondamentale – come l’ha definita lo stesso allenatore piacentino nel post partita – per la corsa scudetto e con i campioni d’Italia adesso a unpunto in classifica dalla capolista Napoli.spazza via i fantasmi e si prende la rivincita sulla Fiorentina, al termine di un match vibrante e dove non sono mancate le polemiche tra arbitraggio e VAR. Quello che contavano però erano i tre punti per l’Inter, che adesso è attesa domenica sera dal big match dell’Allianz Stadium contro lantus.