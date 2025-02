Juventusnews24.com - Thiago Motta Juve, fissati i paletti: il club non tollererà passi falsi su questi due fronti. I dettagli

di RedazionentusNews24: ilnonsudue. Iforniti questa mattina dalla Gazzetta dello SportL'edizione odierna della Gazzetta dello Sport è tornata a fare chiarezza su quelli che sono stati individuati dalla società gli obiettivi minimi per questa prima stagione disulla panchina della.Stando a quanto si apprende ilsi aspetta che venga centrata la qualificazione alla prossima Champions League e quindi che si entri nelle prime quattro posizioni in campionato. Per quanto riguarda l'Europa l'obiettivo minimo è il superamento dei playoff con Psv e l'approdo agli ottavi di finale.