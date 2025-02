The Witcher | le sirene degli abissi la spiegazione del finale Chi c’è dietro gli attacchi?

Leggi su Cinefilos.it

The: le, ladel. Chi c’ègli?Ampliando il franchise di Thecon un nuovo avvincente capitolo, arriva su Netflix The: le, un film in adult animation che racconta una nuova avventura di Geralt di Rivia.La guerra è all’orizzonte e tocca al nostro, cercare di capire cosa sta succedendo. Ci sono grandi ostilità tra la terra e il mare, e un gruppo di cercatori di perle, scomparsi nel nulla, innescano l’azione. Questo conflitto si verifica a Bremervoord, che è in disaccordo con il regno dei tritoni di Ys. A complicare ulteriormente le cose, il figlio del re Agolav è in realtà follemente innamorato della principessa sirena Sh’eenaz, il cui melodramma romantico è il preludio a quella che potrebbe essere la distruzione totale.