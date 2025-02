Movieplayer.it - The Witcher: Le sirene degli abissi, la recensione: un film animato per tornare al centro della saga

Torniamo nel mondo creato da Andrzej Sapkowski con nuovotargato Netflix. Questa volta con Geralt di Rivia protagonista. Quello di Theè un mondo, più che una storia. Per questo ci era sembrata molto centrata l'idea di Netflix di espandere la portataserie principale tratta dalle storie di Andrzej Sapkowski con progetti paralleli che ne esplorassero aspetti differenti. Per questo ci aveva incuriositi Blood Origin, pur con i suoi limiti; per questo eravamo stati entusiasti di un primo lungometraggio, che si andava a collocare nel passato del filone principale ed era per di più di ottima fattura. Per questo siamo contenti che ci si riprovi ora, con The: Le. C'è però .