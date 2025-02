Universalmovies.it - The Odyssey | Ancora casting dal film di Nolan

Jesse Garcia e Will Yun Lee sono le ultime aggiunte al cast stellare di The, l’epico nuovodi Christopher.Deadline ha riferito ieri che il cast stellare di Thepotrà contare su altri due nomi di sicuro interesse quali Jesse Garcia (The Mother) e Will Yun Lee (The Good Doctor), senza però dare informazioni riguardo i ruoli. Questosegue a stretto giro quello che ha portato a bordo del progetto attori del calibro di Elliot Page e Samantha Morton.Il, come oramai noto, adatterà gli eventi narrati all’interno del poema epico firmato da Omero, incentrato sul ritorno ad Itaca di Ulisse dopo la sanguinaria battaglia di Troia. Il viaggio di ritorno comporta l’incontro con personaggi mitici quali Polifemo e la Strega Circe.TheNote di ProduzioneChristopherdirige il, ha scritto la sceneggiatura, e produrrà con la sua compagna e moglie Emma Thomas per il loro banner Syncopy.