Superguidatv.it - The Kolors a Sanremo 2025: “Sal Da Vinci era la persona giusta per la serata cover. L’abbraccio di Napoli prima di partire è stato una delle cose più belle” – VIDEO

Leggi su Superguidatv.it

I The, dopo il successo dello scorso anno, provano a lanciare un nuovo tormentone direttamente da. La band, capitanata da Antonio “Stash” Fiordispino, porterà sul palco dell’Ariston ‘Tu con chi fai l’amore‘. Scopriamo insieme cosa hanno rivelato ai nostri microfoni sulla terza partecipazione alla kermesse, sulla scelta di Sal Daper la, su Maria De Filippi e i progetti futuri.Intervista a i The, in gara aTerza partecipazione a, non c’è due senza tre. Come la state vivendo?Benissimo, abbiamo un approccio molto più divertito rispetto alla primissima volta dove avevamo un’ansia incredibile, era undi ‘ere’ fa: anche se era il 2018, si trattava di un altro tipo di Festival. L’anno scorso lo ricordiamo bene ma quest’anno siamo molto più rilassati.