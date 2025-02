Amica.it - The Kolors a Sanremo 2025: «Celebriamo la leggerezza»

(askanews) – I Thenon si smentiscono e portano un brano che si preannuncia un tormentone dal sapere estivo in gara al Festival di. Il brano Tu con chi fai l’amore (Warner Music Italy) è un brano spensierato e allegro. GUARDA LE FOTOStash dei The: le foto social più belle con Giulia Belmonte e le figlie «È sempre un po’ difficile per noi raccontare con le parole, soprattutto prima che si ascolta un brano, una nostra canzone. Vuole celebrare quei momenti in cui guida l’istinto e non il ragionamento. Vuole celebrare quel tipo diche si trova in quei momenti».Dopo due anni all’insegna dei record in Italia e all’estero, Thetornano per la terza volta tra i big in gara al Festival della Canzone Italiana diin una veste ancora una volta rinnovata, continuando ad arricchire il loro percorso con un nuovo capitolo artistico.