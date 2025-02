Dilei.it - Test: La vita di coppia fa per te?

Condividere lacon qualcuno è meraviglioso, ma non facilissimo. Cambiano le abitudini, i ritmi, le responsabilità. E cambia anche il mondo di vivere l’amore: ci si sente più vicini, più coinvolti, più intimi. Ci si sente costruttori dello stesso sogno, protagonisti dello stesso cammino, autori di una storia al plurale tutta da scrivere. È esaltante, ma fa tremare i polsi. Eccitante, ma fa nascere mille dubbi.Chiunque si accinga a saltare il confine della “singletudine” per abbracciare la sorprendente avventura di vivere insieme a qualcuno – al di là che ci sia un legame “legale” o meno – di solito non compie questo passo senza pensarci almeno dieci volte, riflettendo su questi fattori fondamentali.L’indipendenza contaPer quanto sia immenso il nostro amore, non dovremmo mai ignorare l’indiscutibile bisogno di indipendenza di ognuno di noi.