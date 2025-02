Sport.quotidiano.net - Terzo Tempo senza pallone. Così i calciatori di Serie C iniziano la nuova carriera

BUSTO ARSIZIO (Varese)C’è unper giocare e ce n’è un altro per pensare ad una, magari dimenticando ile confrontandosi con un mondo del lavoro differente e anche più complicato. L’importante è arrivarci preparati. E’ questo l’obiettivo della seconda edizione di ““, il progetto di formazione e orientamento ripartito da Busto Arsizio (roccaforte della Pro Patria) dedicato aidellaC e proprio per questo ideato dalla Lega Pro e Corporate Academy Bosch Tec, dedicato aidellaC Now. Proprio per garantire tutte le tutele e fornire le competenze necessarie per orientarsi nel mondo del lavoro a conclusione dell’esperienza sportiva, ““ offre un programma di formazione trasversale, composto da 6 lezioni monotematiche di un’ora e mezza ciascuna.