.com - Terza Categoria / Il racconto della 17^ giornata dei gironi C ed E

Leggi su .com

L’Urbanitas Apiro batte il Polverigi e vola a +7, l’Albacina di misura contro il Largo Europa, il Maiolati Pianello all’inglese, il Poggio San Marcello cade in casa contro la Junior Jesina, Valle Del Giano e Junior Osimana non si fanno male, Cameratese in gran forma e la Serra Volante torna a zero; nel girone E l’AC Appignano vince 3-0 e si prende il quinto postoVALLESINA, 11 febbraio 2025 – Nel fine settimana appena trascorso è passata agli archivi la diciassettesimadi. Siamo entrati a pieno ritmo nel girone di ritorno, e questo turno di campionato permettere alle squadre di prendere un percorso e una classifica ben delineata, in un momento crucialestagione.Grande staccocapolista Urbanitas Apiro, che con un gol per tempo supera anche il Polverigi e, grazie al turno di riposo del Real Sassoferrato, aumenta il divario dalle inseguitrici a sette punti, un distacco considerevole che proietta i rosanero verso la promozione diretta.