Triesteprima.it - Terribile incidente in Croazia, auto precipita dal ponte: muore un 56enne triestino

Leggi su Triesteprima.it

TRIESTE - E' morto in un tremendoinilDario Voinovich, di 56 anni. Come riporta Il Piccolo, l'uomo èto con la suagiù dal Porticciolo di Santa Marina, a Torre di Parenzo, in Istria, dove possedeva una casa. E' successo sabato 8 febbraio intorno alle 23.