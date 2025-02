Tg24.sky.it - Terremoto nel Veneziano, scossa di magnitudo 5.1 a Caorle

Unadidi 5.1 gradi della scala Richter è stato registrato nel, con epicentro la località costiera di. Lo rende noto la Protezione civile del Veneto che indica la profondità come superficiale ovvero 'zero'. Secondo i primi riscontri la, che ha interessato l'intera provincia di Venezia, sarebbe stata percepita ma non avrebbe prodotto danni a persone o cose.