Terremoto magnitudo 5.2, il sisma avvertito anche in Italia: dove è successo

Una forte scossa didi5.2 ha colpito oggi la Croazia, ma il movimento tellurico è stato distintamentenelle Marche, in. Numerose segnalazioni dai residenti sono arrivate da città come Ancona, Fano, Pesaro e Macerata,lampadari e suppellettili hanno tremato nel tardo pomeriggio di martedì 11 febbraio. (segue dopo la foto)#Earthquake 30 km SE of #Gospi? (#Croatia) 3 min ago (local time 18:43:02). Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyeswitnesses. Share your experience via:https://t.co/QMSpuj6Z2Hhttps://t.co/QkBe3iB6Jv pic.twitter.com/Z6FOMfjBHg— EMSC (@LastQuake) February 11, 2025 Dettagli dell’evento sismico di oggi in CroaziaLa scossa, pur avendo avuto epicentro fuori dall’, si è fatta sentire lungo le coste marchigiane.