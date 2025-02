Tg24.sky.it - Terremoto in Marocco, scossa di magnitudo 5.1 nel Nord del Paese. Non ci sono vittime

Paura ma nessuna vittima in, colpito nella notte da undi5.1. L’epicentro è stato localizzato neldel, nel comune di Tatoft, nella regione di Tangeri-Tetouan-Al Hoceima, a circa 15 chilometri dalla città di Ksar El Kébir e ad una profondità di 20 km. Al momento nonstati segnalati danni alle strutture néo feriti. Solo un grande spavento per gli abitanti delle città che, anche a Tangeri e Rabat, hanno trascorso la notte in strada nel timore di ulteriori scosse di assestamento.