Thesocialpost.it - Terremoto in Italia, la scossa improvvisa proprio ora: tanta paura

Leggi su Thesocialpost.it

diai Campi Flegrei oggi 11 febbraio, poco prima delle ore 17: l’epicentro è stato identificato sempre nell’area della Solfatara, ma il sisma è stato avvertito non solo a Pozzuoli, pure a Quarto, Monteruscello e alcune zone di Bacoli. Si tratta di uno sciame sismico, con otto scosse nel giro di pochi minuti. Le più intense sono state avvertite anche in molte zone di Napoli Ovest, da Fuorigrotta e Bagnoli ad Agnano. Tante le testimonianze di utenti che in rete hanno raccontato, spaventati, di aver sentito la terra tremare.Leggi anche: Alfonso Signorini rimprovera Shaila Gatta: “A gambe larghe sul tavolo con Lorenzo sopra, volgare e sguaiata”Tre nuove scosse di lieve entità erano state registrate dai sismografi nelle prime ore del giorno. La prima all’1.53 di magnitudo 1.